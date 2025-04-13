В «Рейсинг Буллз» объяснили, почему у Лоусона закрылась DRS на решающем круге

Главный технический директор «Рейсинг Буллз» Тим Госс объяснил, почему у новозеландского пилота Лиама Лоусона возникли проблемы с DRS на решающей попытке в квалификации Гран-при Бахрейна.

«К сожалению, у Лиама возникли проблемы с DRS во втором сегменте. В сложных условиях Лиам немного пробуксовал на выходе из 10-го поворота, что привело к небольшому сбросу газа — он пытался удержать болид под контролем. Из-за этого DRS автоматически закрылась, из-за чего он потерял жизненно важную скорость на прямой и потерял место во втором сегменте квалификации», — приводит слова Тима Госса пресс-служба команды.

Лоусон по итогам квалификации стал лишь 17-м, в третий раз в сезоне не сумев преодолеть сито первого сегмента квалификации.