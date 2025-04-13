В «Рейсинг Буллз» объяснили, почему у Лоусона закрылась DRS на решающем круге
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Главный технический директор «Рейсинг Буллз» Тим Госс объяснил, почему у новозеландского пилота Лиама Лоусона возникли проблемы с DRS на решающей попытке в квалификации Гран-при Бахрейна.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334
«К сожалению, у Лиама возникли проблемы с DRS во втором сегменте. В сложных условиях Лиам немного пробуксовал на выходе из 10-го поворота, что привело к небольшому сбросу газа — он пытался удержать болид под контролем. Из-за этого DRS автоматически закрылась, из-за чего он потерял жизненно важную скорость на прямой и потерял место во втором сегменте квалификации», — приводит слова Тима Госса пресс-служба команды.
Лоусон по итогам квалификации стал лишь 17-м, в третий раз в сезоне не сумев преодолеть сито первого сегмента квалификации.
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