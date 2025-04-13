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Камара одержал вторую победу в сезоне-2025 Формулы-3, выиграв гонку в Бахрейне

Камара одержал вторую победу в сезоне-2025 Формулы-3, выиграв гонку в Бахрейне
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Бразильский гонщик команды «Трайдент» Рафаэл Камара одержал победу в основной гонке Формулы-3 на этапе в Бахрейне.

Второй результат остался за пилотом команды «Роден» Каллумом Войзином, третьим стал гонщик молодёжной программы «Ред Булл», представитель «МП» Тим Трамниц.

Формула-3. Бахрейн. Спринт

1. Рафаэл Камара («Традент») — 22 круга
2. Каллум Войзин («Роден») +6,2
3. Тим Трамниц («МП») +7,8
4. Туукка Тапонен («АРТ») +10,6
5. Никола Цолов («Кампос») +11,0
6. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +14,1
7. Алессандро Жюсти («МП») +14,4
8. Мари Бойя («Кампос») +17,2
9. Бруно дель Пино («МП») +18,2
10. Кристиан Хо («ДАМС») +18,3.

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