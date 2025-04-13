Антонелли прокомментировал лучшую квалификацию в карьере

Новобранец «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал четвёртый результаты по итогам квалификации Гран-при Бахрейна.

«Я допустил ошибку на первом круге в третьем сегменте квалификации, что поставило меня в невыгодное положение, потому что я остался без первого круга. Поэтому на втором круге было много прессинга. Это было сложно, но я рад, что проехал достойный круг. Я допустил несколько ошибок в ходе сессии, но в целом это всё ещё моя самая высокая позиция на стартовой решётке в карьере, несмотря на штраф после сессии, так что я с нетерпением жду гонки. Моя уверенность продолжает расти, но я всё ещё учусь. Это ещё один хороший шаг вперёд для меня.

Думаю, что гонка будет действительно напряжённой. Будет сложно бросить вызов «Макларенам», но вполне возможно побороться с остальными. Завтра будет длинная гонка; наш темп выглядит схожим с теми, кто впереди и позади, так что важно будет хорошо стартовать, после чего мы решим, что делать дальше», — приводит слова Антонелли официальный сайт команды.

Напомним, Антонелли получил штраф в одну позицию на стартовой решётке и будет принимать старт пятым.