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Марко: Ферстаппену будет сложно попасть на подиум Гран-при Бахрейна

Марко: Ферстаппену будет сложно попасть на подиум Гран-при Бахрейна
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Советник концерна «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

«Многое будет зависеть от температуры. Износ шин здесь огромный, так что посмотрим, кто лучше справится с проблемами. Но Ландо Норрис только на шестой позиции, а это значит, что главный соперник Макса рядом с ним. Это тоже стало для нас сюрпризом. Если вы смотрели гонку Формулы-2, то знаете, что здесь возможно всё.

Попасть на подиум будет сложно. Мы так и не увидели репрезентативного заезда на длинную серию. Но мы надеемся, что с нашими настройками и решением проблем с тормозами мы сможем пробиться повыше», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

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