Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о гибком крыле «Макларена»: я не говорил, что это плохо

Ферстаппен — о гибком крыле «Макларена»: я не говорил, что это плохо
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о так называемом гибком заднем крыле команды «Макларен».

«Я всё равно не смогу понять слишком многое из этих записей. В конечном счёте не мне решать, что там происходит. Каждый всегда пытается найти границы правил, и это, конечно, право каждой команды. В конечном счёте запрещать или разрешать — решает ФИА.

Я не говорил, что это плохо. Теперь дело за ФИА, они должны разъяснить, что разрешено, а что нет», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

ФИА в текущей ситуации и на данный момент не может начать расследование ввиду того, что ни одна из команд Формулы-1 не подала официальной жалобы на потенциальное нарушение «Маклареном» правил. Без данного запроса федерация может начать расследование только в том случае, если имеет место явное и очевидное нарушение регламента.

Материалы по теме
«Макларен» снова не обошёлся без неприятностей! «Мерседес» в порядке, «Ред Булл» слаб
«Макларен» снова не обошёлся без неприятностей! «Мерседес» в порядке, «Ред Булл» слаб
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android