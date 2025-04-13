Ферстаппен — о гибком крыле «Макларена»: я не говорил, что это плохо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о так называемом гибком заднем крыле команды «Макларен».

«Я всё равно не смогу понять слишком многое из этих записей. В конечном счёте не мне решать, что там происходит. Каждый всегда пытается найти границы правил, и это, конечно, право каждой команды. В конечном счёте запрещать или разрешать — решает ФИА.

Я не говорил, что это плохо. Теперь дело за ФИА, они должны разъяснить, что разрешено, а что нет», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

ФИА в текущей ситуации и на данный момент не может начать расследование ввиду того, что ни одна из команд Формулы-1 не подала официальной жалобы на потенциальное нарушение «Маклареном» правил. Без данного запроса федерация может начать расследование только в том случае, если имеет место явное и очевидное нарушение регламента.