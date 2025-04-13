Алекс Данн выиграл основную гонку Формулы-2 в Бахрейне, Браунинг — второй
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Ирландский гонщик команды «Роден» Алекс Данн одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Бахрейне. Вторая позиция по итогам гонки осталась за британским гонщиком «Хайтек» и молодёжной программы «Уильямса» Люком Браунингом, третьим стал итальянский гонщик команды «Инвикта» Леонардо Форнароли.
Формула-2 2025. Этап 2, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Основная гонка (32 круга)
13 апреля 2025, воскресенье. 14:25 МСК
Окончено
1
Алекс Данн
Rodin Motorsport
2
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
+8.2
3
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
+19.4
Формула-2. Бахрейн. Основная гонка (топ-10):
1. Алекс Данн («Роден») — 32 круга
2. Люк Браунинг («Хайтек») +9,2.
3. Леонардо Форнароли («Инвикта») +19.4.
4. Пепе Марти («Кампос») +19.8.
5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +23.1.
6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +23.5.
7. Дино Беганович («Хайтек») +24.1.
8. Арвид Линдблад («Кампос») +26.7.
9. Габриэле Мини («Према») +34.9.
10. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +37.9.
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