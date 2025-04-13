Алекс Данн выиграл основную гонку Формулы-2 в Бахрейне, Браунинг — второй

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Ирландский гонщик команды «Роден» Алекс Данн одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Бахрейне. Вторая позиция по итогам гонки осталась за британским гонщиком «Хайтек» и молодёжной программы «Уильямса» Люком Браунингом, третьим стал итальянский гонщик команды «Инвикта» Леонардо Форнароли.

Формула-2. Бахрейн. Основная гонка (топ-10):

1. Алекс Данн («Роден») — 32 круга

2. Люк Браунинг («Хайтек») +9,2.

3. Леонардо Форнароли («Инвикта») +19.4.

4. Пепе Марти («Кампос») +19.8.

5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +23.1.

6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +23.5.

7. Дино Беганович («Хайтек») +24.1.

8. Арвид Линдблад («Кампос») +26.7.

9. Габриэле Мини («Према») +34.9.

10. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +37.9.