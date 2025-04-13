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Сайнс: если «Альпин» дать мотор «Мерседеса» или «Феррари», то они будут на первом ряду

Сайнс: если «Альпин» дать мотор «Мерседеса» или «Феррари», то они будут на первом ряду
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о результатах команды «Альпин» на Гран-при Бахрейна.

«Есть ощущение, что нынешняя расстановка сил сильно зависит от трассы. Когда весь пелотон находится в пределах 0,8 секунды, многое меняется очень быстро. Конечно, на некоторых трассах «Альпин» будет просто лететь, а на других преимущество будет у нас. И я надеюсь, что будут трассы, где мы будем быстрее.

У ребят из «Альпин» выдающийся темп в поворотах. Они сумели проехать среднескоростной участок от 6-го по 11-й поворот так же быстро, как «Макларен». Квалификация у Гасли вышла очень сильной. Они жалуются на то, что из-за мотора они теряют примерно треть секунды. Если дать им мотор «Мерседеса» или «Феррари», то их машина окажется на первом ряду», — приводит слова Сайнса Crash.

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