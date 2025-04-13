Руководитель «Макларена» Стелла раскритиковал Ферстаппена

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о критике, которую четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опускает в адрес своей команды.

«Интересно, что думают сотрудники команды, когда слышат, как их собственный гонщик говорит подобное о созданной ими машине. Пилот должен олицетворять ценности команды. Но мы знаем, что Макс не только невероятно хорош в пилотировании, но и очень искусен в политических и коммуникативных навыках. Он точно знает, как забросить в пруд червячка. Но мы сохраняем спокойствие и не собираемся кусаться», — сказал Андреа Стелла в эфире Sky Italia.

После трёх этапов чемпионата пилот «Макларена» Ландо Норрис лишь на один балл опередает Ферстаппена в личном зачёте.