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85-летний Джеки Стюарт сел за руль болида «Тиррелл»

85-летний Джеки Стюарт сел за руль болида «Тиррелл»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт принял участие в показательных заездах перед Гран-при Бахрейна.

Стюарт пилотировал «Тиррелл» 006, на котором Джеки выиграл чемпионский титул 1973 года.

Джеки в июне исполнится 86 лет.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер при помощи своей жены Коринны подписал специальный шлем для сэра Джеки.

Специальный шлем, который подписали все 20 ныне живущих чемпионов мира, будет продан на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут для благотворительной организации сэра Джеки Стюарта Race against Dementia.

Стюарт становился чемпионом мира в 1969, 1971, 1973 годах.

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