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Окончательная стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1
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Обнародована окончательная стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1 с учётом штрафов пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, которые потеряют по одной позиции на решётке.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Окончательная стартовая решётка:

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Пьер Гасли («Альпин»).
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
8. Карлос Сайнс («Уильямс»).
9. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
10. Юки Цунода («Ред Булл»).
11. Джек Дуэн («Альпин»).
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Эстебан Окон («Хаас»).
15. Александр Албон («Уильямс»).
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Оливер Берман («Хаас»).

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