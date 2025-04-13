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Пиастри одержал победу в гонке ГП Бахрейна, Расселл — второй, Ферстаппен — шестой

Пиастри одержал победу в гонке ГП Бахрейна, Расселл — второй, Ферстаппен — шестой
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Сегодня, 13 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» состоялась гонка Гран-при Бахрейна, победителем которой стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, тройку сильнейших замкнул Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:35:39.435 (57 кругов).
2. Джордж Расселл («Мерседес») +15.499.
3. Ландо Норрис («Макларен») +16.273.
4. Шарль Леклер («Феррари») +19.679.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +27.993.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34.395.
7. Пьер Гасли («Альпин») +36.002.
8.Эстебан Окон («Хаас») +44.244.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +45.061.
10. Оливер Берман («Хаас») +47.594.
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +48.061.
12. Александер Албон («Уильямс») +48.839.
13. Джек Дуэн («Альпин») +52.806.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +53.472.
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +56.314.
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:00.340.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:04.435.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:05.489.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:06.872
20. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл с дистанции после 51 круга.

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