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Пиастри одержал победу в гонке ГП Бахрейна, Расселл — второй, Ферстаппен — шестой

Сегодня, 13 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» состоялась гонка Гран-при Бахрейна, победителем которой стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, тройку сильнейших замкнул Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:35:39.435 (57 кругов).

2. Джордж Расселл («Мерседес») +15.499.

3. Ландо Норрис («Макларен») +16.273.

4. Шарль Леклер («Феррари») +19.679.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +27.993.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34.395.

7. Пьер Гасли («Альпин») +36.002.

8.Эстебан Окон («Хаас») +44.244.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +45.061.

10. Оливер Берман («Хаас») +47.594.

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +48.061.

12. Александер Албон («Уильямс») +48.839.

13. Джек Дуэн («Альпин») +52.806.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +53.472.

15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +56.314.

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:00.340.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:04.435.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:05.489.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:06.872

20. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл с дистанции после 51 круга.