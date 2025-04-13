Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Флавио Бриаторе с нетерпением ждёт возможности попрощаться с двигателями «Рено»

Флавио Бриаторе с нетерпением ждёт возможности попрощаться с двигателями «Рено»
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» 75-летний Флавио Бриаторе после своего возвращения в команду первым делом посоветовал прекратить эксплуатацию действующих двигателей и коробки передач «Рено», заменив их на «Мерседес-Бенц» с 2026 года.

«Если бы не дефицит двигателя, мы были бы в первом ряду. В зависимости от трассы мы теряем от трёх до четырёх десятых секунды, и это только из-за трансмиссии.

Эксперименты со способом компенсации работы двигателя не сработали. Вот почему я сказал команде перед выходными: «Больше никаких экспериментов. Будем ехать так же, как на тесте», — приводит слова Бриаторе Motorsport.

Материалы по теме
Сайнс: если «Альпин» дать мотор «Мерседеса» или «Феррари», то они будут на первом ряду
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android