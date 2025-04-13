Флавио Бриаторе с нетерпением ждёт возможности попрощаться с двигателями «Рено»

Исполнительный советник «Альпин» 75-летний Флавио Бриаторе после своего возвращения в команду первым делом посоветовал прекратить эксплуатацию действующих двигателей и коробки передач «Рено», заменив их на «Мерседес-Бенц» с 2026 года.

«Если бы не дефицит двигателя, мы были бы в первом ряду. В зависимости от трассы мы теряем от трёх до четырёх десятых секунды, и это только из-за трансмиссии.

Эксперименты со способом компенсации работы двигателя не сработали. Вот почему я сказал команде перед выходными: «Больше никаких экспериментов. Будем ехать так же, как на тесте», — приводит слова Бриаторе Motorsport.