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Стелла: мы благодарны Норрису за то, что он взял вину за квалификацию ГП Бахрейна на себя

Стелла: мы благодарны Норрису за то, что он взял вину за квалификацию ГП Бахрейна на себя
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда поддерживает пилота Ландо Норриса после того, как тот полностью возложил вину на себя за выступление в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал шестое время.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Это, скорее всего, короткая фаза. Мы говорим о гонщике, который вместе с Оскаром вывел нашу команду в лидеры, и несмотря на то что Ландо выжимает из болида всё возможное. Однако есть некоторые вещи, которые складываются не так, как он ожидает.

Когда вы боретесь за лишнюю десятую долю секунды в третьем сегменте, это становится более заметным. Мы понимаем, в чём дело. Просто нужна адаптация самого Ландо и команды. У нас хорошее взаимопонимание, и мы очень оптимистично настроены в отношении того, что данный вопрос будет решён.

Я хотел бы подчеркнуть, что Ландо всегда был настроен самокритично и никогда не обвинял команду в проблемах. Чтобы создать команду Формулы-1, нужно избегать такого рода взаимных обвинений между гонщиками и командами, что, я не уверен, делает каждый гонщик, основываясь на том, что иногда читаю или слышу. Это очень важное качество.

Наша команда благодарна Ландо за то, что он берёт вину на себя в тех случаях, когда ему не удаётся собрать круг в третьем сегменте, но мы всегда разделяем вину.

Мы знаем, что есть несколько вещей, которые могли бы сделать лучше, чтобы Ландо было комфортнее в машине. Мой подход заключается прежде всего в том, чтобы посмотреть в зеркало и сказать: «Что мы должны улучшить, чтобы Ландо чувствовал себя более комфортно и чтобы он мог использовать свой невероятный талант?» — приводит слова Стеллы портал Motorsport.

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