Стелла: мы благодарны Норрису за то, что он взял вину за квалификацию ГП Бахрейна на себя

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда поддерживает пилота Ландо Норриса после того, как тот полностью возложил вину на себя за выступление в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал шестое время.

«Это, скорее всего, короткая фаза. Мы говорим о гонщике, который вместе с Оскаром вывел нашу команду в лидеры, и несмотря на то что Ландо выжимает из болида всё возможное. Однако есть некоторые вещи, которые складываются не так, как он ожидает.

Когда вы боретесь за лишнюю десятую долю секунды в третьем сегменте, это становится более заметным. Мы понимаем, в чём дело. Просто нужна адаптация самого Ландо и команды. У нас хорошее взаимопонимание, и мы очень оптимистично настроены в отношении того, что данный вопрос будет решён.

Я хотел бы подчеркнуть, что Ландо всегда был настроен самокритично и никогда не обвинял команду в проблемах. Чтобы создать команду Формулы-1, нужно избегать такого рода взаимных обвинений между гонщиками и командами, что, я не уверен, делает каждый гонщик, основываясь на том, что иногда читаю или слышу. Это очень важное качество.

Наша команда благодарна Ландо за то, что он берёт вину на себя в тех случаях, когда ему не удаётся собрать круг в третьем сегменте, но мы всегда разделяем вину.

Мы знаем, что есть несколько вещей, которые могли бы сделать лучше, чтобы Ландо было комфортнее в машине. Мой подход заключается прежде всего в том, чтобы посмотреть в зеркало и сказать: «Что мы должны улучшить, чтобы Ландо чувствовал себя более комфортно и чтобы он мог использовать свой невероятный талант?» — приводит слова Стеллы портал Motorsport.