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Ландо Норрис оштрафован за некорректную позицию на старте гонки ГП Бахрейна

Ландо Норрис оштрафован за некорректную позицию на старте гонки ГП Бахрейна
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение оштрафовать на пять секунд 25-летнего пилота британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норриса за неправильное позиционирование на старте гонки Гран-при Бахрейна, которая проходит в данный момент.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Идёт

В квалификации Гран-при Бахрейна Норрис показал шестое время. К настоящему моменту британский гонщик является лидером в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 62 очка.

«Макларен», в свою очередь, в Кубке конструкторов также занимает первую позицию, заработав на данную секунду 111 очков.

«Чемпионат» прямо сейчас ведёт прямую трансляцию гонки Гран-при Бахрейна, где освещает все главные события.

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