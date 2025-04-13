Расселл — под расследованием ФИА за потенциально нелегальное применение DRS на ГП Бахрейна

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) проведут расследование в отношении пилота немецкого гоночного коллектива «Мерседес» британца Джорджа Расселла.

Во время гонки Гран-при Бахрейна, которая состоялась сегодня на «Международном автодроме Бахрейна», на машине Расселла были перебои в работе электроники. Поэтому Джордж имел возможность активировать DRS в ситуации, когда не имел на это права.

В гонке британский пилот финишировал на второй позиции, уступив лишь гонщику «Макларена» соотечественнику Оскару Пиастри.

На данный момент Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 63 очка.