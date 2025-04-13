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Расселл — под расследованием ФИА за потенциально нелегальное применение DRS на ГП Бахрейна

Расселл — под расследованием ФИА за потенциально нелегальное применение DRS на ГП Бахрейна
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) проведут расследование в отношении пилота немецкого гоночного коллектива «Мерседес» британца Джорджа Расселла.

Во время гонки Гран-при Бахрейна, которая состоялась сегодня на «Международном автодроме Бахрейна», на машине Расселла были перебои в работе электроники. Поэтому Джордж имел возможность активировать DRS в ситуации, когда не имел на это права.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

В гонке британский пилот финишировал на второй позиции, уступив лишь гонщику «Макларена» соотечественнику Оскару Пиастри.

На данный момент Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 63 очка.

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