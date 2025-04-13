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«Это было чертовски весело». Оскар Пиастри отреагировал на победу в ГП Бахрейна

«Это было чертовски весело». Оскар Пиастри отреагировал на победу в ГП Бахрейна
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри выплеснул свои эмоции после финиша на Гран-при Бахрейна, где одержал победу в гонке.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Сегодня вечером будет адская вечеринка! Мега выходные. Мега. Это было чертовски весело. Очень необычно провести это здесь, в Бахрейне, так что спасибо всем, кто нас здесь поддерживает», — сказал Пиастри по радио сразу после финиша.

Напомним, следом за Пиастри вторым пришёл Джордж Расселл («Мерседес»), отставание которого составило +15.499, а замкнул подиум партнёр Пиастри по команде «Макларен» Ландо Норрис (+16.273).

«Макларен» ушёл в отрыв в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На счету ближайшего преследователя, «Мерседеса», всего 93 очка.

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