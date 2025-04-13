«Это было чертовски весело». Оскар Пиастри отреагировал на победу в ГП Бахрейна
Поделиться
Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри выплеснул свои эмоции после финиша на Гран-при Бахрейна, где одержал победу в гонке.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273
«Сегодня вечером будет адская вечеринка! Мега выходные. Мега. Это было чертовски весело. Очень необычно провести это здесь, в Бахрейне, так что спасибо всем, кто нас здесь поддерживает», — сказал Пиастри по радио сразу после финиша.
Напомним, следом за Пиастри вторым пришёл Джордж Расселл («Мерседес»), отставание которого составило +15.499, а замкнул подиум партнёр Пиастри по команде «Макларен» Ландо Норрис (+16.273).
«Макларен» ушёл в отрыв в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На счету ближайшего преследователя, «Мерседеса», всего 93 очка.
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
20:18
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
18:24
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
16:46
-
16:33
-
15:56
-
15:41
-
14:35
-
14:31
-
13:59
-
13:51
-
12:54
-
11:46
-
11:38
-
10:11
-
10:00
-
09:06
-
00:15
-
00:07
- 12 апреля 2025
-
23:52
-
23:37
-
23:19
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:01
-
21:38