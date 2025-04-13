Расселл объяснил несанкционированное использование DRS во время гонки ГП Бахрейна

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями насчёт своего выступления в гонке Гран-при Бахрейна, а также объяснил несанкционированное использование DRS. Британский гонщик финишировал на второй позиции.

«Всё было под контролем, пока внезапно не начались проблемы с brake-by-wire. Ход педали увеличивался, затем уменьшался. Не знаю, что это было. Рулевое колесо не работало как следует, так что удержать Ландо позади было трудно. Думаю, ещё один круг, и он легко бы меня прошёл. Как бы там ни было, я доволен вторым местом.

Оскар сегодня был в своей собственной лиге, поздравляю его и «Макларен». Для нас же это третий подиум в четырёх гонках на разных трассах, что придаёт уверенности.

У нас сегодня были все возможные проблемы. В какой-то момент я нажал на кнопку радио, а открылась DRS. Я сразу же её закрыл, отпустил газ, ничего не отыграв. Потерял на этом больше, чем выиграл. Она открылась буквально на долю секунды», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.