Ландо Норрис прокомментировал собственные ошибки в гонке Гран-при Бахрейна

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис дал комментарий по поводу своего выступления на Гран-при Бахрейна, по итогам которого занял третью позицию, заработав своей команде 15 очков.
«Не думаю, что перед стартом я выехал так уж далеко за свою позицию. Гонка была трудной, я допустил слишком много ошибок при обгонах, выехал на старте за пределы позиции. Грязноватая гонка с моей стороны. Разочарован, что не смог принести «Макларену» дубль. Но есть и позитивные вещи. Борьбы было много, я проводил хорошие обгоны. Все сражались жёстко, на пределе, так, как и должно быть. Джордж Расселл провёл отличную гонку. Думал, смогу его опередить, но он, наверное, сберёг немного темпа на последние круги. Он отлично справился. Оскар тоже молодец, поздравляю его и всю команду «Макларен». А в следующий уикенд постараюсь сделать шаг вперёд», — приводит слова Норриса Sky Sports.
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