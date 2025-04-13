Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис прокомментировал собственные ошибки в гонке Гран-при Бахрейна

Ландо Норрис прокомментировал собственные ошибки в гонке Гран-при Бахрейна
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис дал комментарий по поводу своего выступления на Гран-при Бахрейна, по итогам которого занял третью позицию, заработав своей команде 15 очков.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Не думаю, что перед стартом я выехал так уж далеко за свою позицию. Гонка была трудной, я допустил слишком много ошибок при обгонах, выехал на старте за пределы позиции. Грязноватая гонка с моей стороны. Разочарован, что не смог принести «Макларену» дубль. Но есть и позитивные вещи. Борьбы было много, я проводил хорошие обгоны. Все сражались жёстко, на пределе, так, как и должно быть. Джордж Расселл провёл отличную гонку. Думал, смогу его опередить, но он, наверное, сберёг немного темпа на последние круги. Он отлично справился. Оскар тоже молодец, поздравляю его и всю команду «Макларен». А в следующий уикенд постараюсь сделать шаг вперёд», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» снова не обошёлся без неприятностей! «Мерседес» в порядке, «Ред Булл» слаб
«Макларен» снова не обошёлся без неприятностей! «Мерседес» в порядке, «Ред Булл» слаб
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android