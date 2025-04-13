Пиастри: Бахрейн никогда не был добр к «Макларену». Приятно завоевать здесь первую победу

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своей победе в гонке Гран-при Бахрейна, которая состоялась сегодня, 13 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна».

«Здорово добиться такого результата на этой трассе. Невероятный уикенд, начиная с квалификации и заканчивая сегодняшней гонкой. Нет слов, чтобы достаточно отблагодарить команду за машину, которую она нам предоставила. Очень горжусь, что нам удалось сделать это в Бахрейне, что важно для владельцев команды. Эта трасса никогда не была к нам добра, так что приятно завоевать нашу первую победу здесь. Уверен, будет адская вечеринка, но я не пойду, потому что уже в следующий уикенд следующая гонка.

Я бы, конечно, предпочёл, чтобы заезд прошёл без сейфти-кара, но в целом оставался вполне уверен. Темп был хорош, я знал, что у нас с Ландо есть «медиум», и эти шины справлялись неплохо», — сказал Пиастри в интервью после гонке.