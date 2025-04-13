Пиастри: Бахрейн никогда не был добр к «Макларену». Приятно завоевать здесь первую победу

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своей победе в гонке Гран-при Бахрейна, которая состоялась сегодня, 13 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна».
«Здорово добиться такого результата на этой трассе. Невероятный уикенд, начиная с квалификации и заканчивая сегодняшней гонкой. Нет слов, чтобы достаточно отблагодарить команду за машину, которую она нам предоставила. Очень горжусь, что нам удалось сделать это в Бахрейне, что важно для владельцев команды. Эта трасса никогда не была к нам добра, так что приятно завоевать нашу первую победу здесь. Уверен, будет адская вечеринка, но я не пойду, потому что уже в следующий уикенд следующая гонка.
Я бы, конечно, предпочёл, чтобы заезд прошёл без сейфти-кара, но в целом оставался вполне уверен. Темп был хорош, я знал, что у нас с Ландо есть «медиум», и эти шины справлялись неплохо», — сказал Пиастри в интервью после гонке.
- 13 апреля 2025
-
20:18
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
18:24
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
16:46
-
16:33
-
15:56
-
15:41
-
14:35
-
14:31
-
13:59
-
13:51
-
12:54
-
11:46
-
11:38
-
10:11
-
10:00
-
09:06
-
00:15
-
00:07
- 12 апреля 2025
-
23:52
-
23:37
-
23:19
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:01
-
21:38