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Пиастри: Бахрейн никогда не был добр к «Макларену». Приятно завоевать здесь первую победу

Пиастри: Бахрейн никогда не был добр к «Макларену». Приятно завоевать здесь первую победу
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своей победе в гонке Гран-при Бахрейна, которая состоялась сегодня, 13 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна».

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Здорово добиться такого результата на этой трассе. Невероятный уикенд, начиная с квалификации и заканчивая сегодняшней гонкой. Нет слов, чтобы достаточно отблагодарить команду за машину, которую она нам предоставила. Очень горжусь, что нам удалось сделать это в Бахрейне, что важно для владельцев команды. Эта трасса никогда не была к нам добра, так что приятно завоевать нашу первую победу здесь. Уверен, будет адская вечеринка, но я не пойду, потому что уже в следующий уикенд следующая гонка.

Я бы, конечно, предпочёл, чтобы заезд прошёл без сейфти-кара, но в целом оставался вполне уверен. Темп был хорош, я знал, что у нас с Ландо есть «медиум», и эти шины справлялись неплохо», — сказал Пиастри в интервью после гонке.

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