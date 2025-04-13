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Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Катаре, Маверик Виньялес — второй, Баньяя — третий

Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Катаре, Маверик Виньялес — второй, Баньяя — третий
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Сегодня, 13 апреля, в Дохе (Катар) завершилась гонка четвёртого этапа сезона-2025 серии MotoGP. Победу в ней одержал шестикратный испанский чемпион Марк Маркес («Дукати»). Второе место завоевал испанский гонщик Маверик Виньялес («КТМ»). Замкнул тройку лидеров вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя («Дукати»).

Стоит отметить, что действующий чемпион Хорхе Мартин не дошёл до финиша, сойдя с дистанции на 14-м круге.

MotoGP 2025. Этап 4, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:29.186
2
Маверик Виньялес
KTM
+1.800
3
Франческо Баньяя
Ducati
+4.535

MotoGP. Гран-при Катара. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:29.186.
2. Маверик Виньялес («КТМ») +1.800.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +4.535.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +6.495.
5. Жоанн Зарко («Хонда») +6.668.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +7.484.
7. Алекс Маркес («Дукати») +9.764.
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +12.895.
9. Педро Акоста («КТМ») +14.219.
10. Марко Бедзекки («Априлья») +14.368.
11. Лука Марини («Хонда») +15.137.
12. Энеа Бастьянини («КТМ») +17.459.
13. Алекс Ринс («Ямаха») +17.563.
14. Брэд Биндер («КТМ») +17.632.
15. Ай Огура («Априлья») +18.758.

20. Хорхе Мартин («Априлья») сошёл с дистанции на 14-м круге.

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