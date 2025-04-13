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Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Катаре, Маверик Виньялес — второй, Баньяя — третий

Сегодня, 13 апреля, в Дохе (Катар) завершилась гонка четвёртого этапа сезона-2025 серии MotoGP. Победу в ней одержал шестикратный испанский чемпион Марк Маркес («Дукати»). Второе место завоевал испанский гонщик Маверик Виньялес («КТМ»). Замкнул тройку лидеров вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя («Дукати»).

Стоит отметить, что действующий чемпион Хорхе Мартин не дошёл до финиша, сойдя с дистанции на 14-м круге.

MotoGP. Гран-при Катара. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:29.186.

2. Маверик Виньялес («КТМ») +1.800.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +4.535.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +6.495.

5. Жоанн Зарко («Хонда») +6.668.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +7.484.

7. Алекс Маркес («Дукати») +9.764.

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +12.895.

9. Педро Акоста («КТМ») +14.219.

10. Марко Бедзекки («Априлья») +14.368.

11. Лука Марини («Хонда») +15.137.

12. Энеа Бастьянини («КТМ») +17.459.

13. Алекс Ринс («Ямаха») +17.563.

14. Брэд Биндер («КТМ») +17.632.

15. Ай Огура («Априлья») +18.758.

20. Хорхе Мартин («Априлья») сошёл с дистанции на 14-м круге.