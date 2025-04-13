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«Болид ощущается чужеродным». Хэмилтон — об адаптации к SF25

«Болид ощущается чужеродным». Хэмилтон — об адаптации к SF25
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что ему тяжело даётся адаптация к болиду «Скудерии».

«Машина ощущается чужеродной, и на самом деле так оно и есть. Иногда мне кажется, что нужно просто продолжать управлять ей так, как я в принципе привык. Тогда болид сам ко мне приспособится, но это не работает.

Так что я пытаюсь себя приспособить к машине и использовать все инструменты так, как они это делают, но она едет настолько по-другому!

Вот один из примеров: я ни разу не использовал торможение двигателем на протяжении всех предыдущих 12 лет, но здесь я именно так управляю машиной в поворотах. Тут совершенно другие тормоза. Они настолько отличаются от всего, что у меня раньше было.

На последнем отрезке гонки мне пришлось использовать задние колёса, чтобы поворачивать машину, а в других случаях приходится переносить больший вес на переднюю часть. Так что, вероятно, окно для баланса здесь больше, чем я привык», — приводит слова Хэмилтона портал Motorsport Week.

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