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Общий зачёт Ф-1: Оскар Пиастри уступает Ландо Норрису всего три очка

Общий зачёт Ф-1: Оскар Пиастри уступает Ландо Норрису всего три очка
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По итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 в общем зачёте по-прежнему лидирует Ландо Норрис, а Оскар Пиастри после сегодняшней гонки выходит на второе место — он уступает напарнику по «Макларену» три очка. Макс Ферстаппен откатился на третью позицию, он теперь в восьми баллах позади Ландо. Идущий четвёртым Джордж Расселл уступает 14 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 77 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 74.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 32.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 25.
8. Александер Албон («Уильямс») — 18.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 14.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

В Кубке конструкторов отрыв «Макларена» составляет уже 58 очков. Вторую строчку по-прежнему занимает «Мерседес», следом идут «Ред Булл» и «Феррари», а «Хаас» опередил «Уильямс» и вышел на пятое место.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 151 очко.
2. «Мерседес» — 93.
3. «Ред Булл» — 71.
4. «Феррари» — 57.
5. «Хаас» — 20.
6. «Уильямс» — 19.
7. «Астон Мартин» — 10.
8. «Рейсинг Буллз» — 7.
9. «Альпин» — 6.
10. «Кик-Заубер» — 6.

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