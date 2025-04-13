Общий зачёт Ф-1: Оскар Пиастри уступает Ландо Норрису всего три очка

По итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 в общем зачёте по-прежнему лидирует Ландо Норрис, а Оскар Пиастри после сегодняшней гонки выходит на второе место — он уступает напарнику по «Макларену» три очка. Макс Ферстаппен откатился на третью позицию, он теперь в восьми баллах позади Ландо. Идущий четвёртым Джордж Расселл уступает 14 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 77 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 74.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 32.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 25.

8. Александер Албон («Уильямс») — 18.

9. Эстебан Окон («Хаас») — 14.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

В Кубке конструкторов отрыв «Макларена» составляет уже 58 очков. Вторую строчку по-прежнему занимает «Мерседес», следом идут «Ред Булл» и «Феррари», а «Хаас» опередил «Уильямс» и вышел на пятое место.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 151 очко.

2. «Мерседес» — 93.

3. «Ред Булл» — 71.

4. «Феррари» — 57.

5. «Хаас» — 20.

6. «Уильямс» — 19.

7. «Астон Мартин» — 10.

8. «Рейсинг Буллз» — 7.

9. «Альпин» — 6.

10. «Кик-Заубер» — 6.