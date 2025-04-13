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Джордж Расселл: если последует наказание за DRS, это будет крайне сурово

Джордж Расселл: если последует наказание за DRS, это будет крайне сурово
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл ожидает, что стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесут ему суровое наказание из-за того, что в его болиде потенциально нелегально сработала DRS во время гонки Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Возникли некоторые технические проблемы. Вероятно, DRS активировалась всего на несколько секунд, поэтому… Я не уверен, как это могло произойти. Были различные проблемы с транспондером и сигналом на машине. Честно говоря, не могу дать вам однозначного ответа [о том, что случилось], поскольку у меня нет данных об этом. Не понимаю, что произошло. Если наказание последует, это будет крайне сурово», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.

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