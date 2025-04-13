Джордж Расселл: если последует наказание за DRS, это будет крайне сурово

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл ожидает, что стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесут ему суровое наказание из-за того, что в его болиде потенциально нелегально сработала DRS во время гонки Гран-при Бахрейна.

«Возникли некоторые технические проблемы. Вероятно, DRS активировалась всего на несколько секунд, поэтому… Я не уверен, как это могло произойти. Были различные проблемы с транспондером и сигналом на машине. Честно говоря, не могу дать вам однозначного ответа [о том, что случилось], поскольку у меня нет данных об этом. Не понимаю, что произошло. Если наказание последует, это будет крайне сурово», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.