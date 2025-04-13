Ферстаппен: что было не так? Всё: старт, темп, пит-стопы. Сплошная катастрофа

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Прошлый этап в Японии нидерландец выиграл.

«Что было не так? Всё. Старт, темп, пит-стопы — всё. У нас были серьёзные проблемы с износом шин, с их перегревом. На этой трассе это серьёзная проблема. Не имею представления, что ещё пошло не так. Это всё было сплошной катастрофой», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.

Уверенную победу на Гран-при Бахрейна Формулы-1 одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, с ним на подиум поднялись Джордж Расселл и Ландо Норрис.