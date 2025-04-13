Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: что было не так? Всё: старт, темп, пит-стопы. Сплошная катастрофа

Ферстаппен: что было не так? Всё: старт, темп, пит-стопы. Сплошная катастрофа
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Прошлый этап в Японии нидерландец выиграл.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Что было не так? Всё. Старт, темп, пит-стопы — всё. У нас были серьёзные проблемы с износом шин, с их перегревом. На этой трассе это серьёзная проблема. Не имею представления, что ещё пошло не так. Это всё было сплошной катастрофой», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.

Уверенную победу на Гран-при Бахрейна Формулы-1 одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, с ним на подиум поднялись Джордж Расселл и Ландо Норрис.

Материалы по теме
Ф-1 в Бахрейне: пока остальные лидеры ярко боролись, Пиастри доминировал по-чемпионски
Ф-1 в Бахрейне: пока остальные лидеры ярко боролись, Пиастри доминировал по-чемпионски
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android