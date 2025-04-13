Ферстаппен: что было не так? Всё: старт, темп, пит-стопы. Сплошная катастрофа
Поделиться
Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Прошлый этап в Японии нидерландец выиграл.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273
«Что было не так? Всё. Старт, темп, пит-стопы — всё. У нас были серьёзные проблемы с износом шин, с их перегревом. На этой трассе это серьёзная проблема. Не имею представления, что ещё пошло не так. Это всё было сплошной катастрофой», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.
Уверенную победу на Гран-при Бахрейна Формулы-1 одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, с ним на подиум поднялись Джордж Расселл и Ландо Норрис.
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
21:50
-
21:38
-
21:35
-
21:24
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:39
-
20:18
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
18:24
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
16:46
-
16:33
-
15:56
-
15:41
-
14:35
-
14:31
-
13:59
-
13:51
-
12:54
-
11:46
-
11:38
-
10:11
-
10:00
-
09:06
-
00:15
-
00:07