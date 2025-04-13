Карлос Сайнс потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс получил штраф от стюардов Гран-при Бахрейна Формулы-1. Судьи признали Сайнса виновным в инциденте с итальянским пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли по ходу гонки. Сайнс заблокировал колёса при атаке в 10-м повороте и выдавил Антонелли на обочину.

Стюарды выписали Карлосу 10 штрафных секунд, однако Сайнс не сумел отбыть наказание или прибавить их к итоговому результату гонки из-за схода. Поэтому 10 штрафных секунд согласно спортивному регламенту автоматически были конвертированы в потерю трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа Ф-1 — Гран-при Саудовской Аравии.