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Хельмут Марко: с такой скоростью чемпионский титул не завоевать

Хельмут Марко: с такой скоростью чемпионский титул не завоевать
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Советник концерна «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу выступления действующего чемпиона Формулы-1 пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Наша машина просто не сбалансирована, мы не знаем, в чём проблема.

Разочарование Макса объяснимо. Если провалить два пит-стопа, настроение может испортиться. С таким выступлением чемпионский титул не завоевать», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, по итогам гонки Ферстаппен занял шестое место, завоевав для своей команды всего 8 очков. Его напарник по команде японец Юки Цунода финишировал девятым и добыл ещё 2 очка в копилку их коллектива.

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