Хельмут Марко: с такой скоростью чемпионский титул не завоевать

Советник концерна «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу выступления действующего чемпиона Формулы-1 пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна.

«Наша машина просто не сбалансирована, мы не знаем, в чём проблема.

Разочарование Макса объяснимо. Если провалить два пит-стопа, настроение может испортиться. С таким выступлением чемпионский титул не завоевать», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, по итогам гонки Ферстаппен занял шестое место, завоевав для своей команды всего 8 очков. Его напарник по команде японец Юки Цунода финишировал девятым и добыл ещё 2 очка в копилку их коллектива.