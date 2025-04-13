Нико Хюлькенбергу угрожает дисквалификация по итогам Гран-при Бахрейна

Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг по итогам Гран-при Бахрейна может получить дисквалификацию за стёртую планку днища. Об этом сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).

Было произведено измерение толщины планки болида №27. Измерения проводились в трёх различных точках планки. Зарегистрированный результат измерений составил 8,4 мм (слева), 8,5 мм (по центральной линии автомобиля) и 8,4 мм (справа).

Поскольку это меньше минимальной толщины в 9 мм, согласно статье 3.5.9 этот вопрос вынесен на рассмотрение судей. Таким образом, Хюлькенберг наверняка получит дисквалификацию и потеряет 13-е место в итоговом протоколе.