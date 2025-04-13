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Судьи отменили штраф Карлосу Сайнсу на следующий этап в Саудовской Аравии

Судьи отменили штраф Карлосу Сайнсу на следующий этап в Саудовской Аравии
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Стюарды Гран-при Бахрейна Формулы-1 изменили своё прежнее решение насчёт штрафа пилоту «Уильямса» Карлосу Сайнсу. Ранее судьи признали Сайнса виновным в инциденте с итальянским пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли по ходу гонки. Сайнс заблокировал колёса при атаке в 10-м повороте и выдавил Антонелли на обочину.

Стюарды выписали Карлосу 10 штрафных секунд, однако посчитали, что Сайнс не сумел отбыть наказание или прибавить их к итоговому результату гонки из-за схода. 10 штрафных секунд были конвертированы в потерю трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа Ф-1 в Саудовской Аравии, но позднее выяснилось, что Сайнс всё-таки провёл пит-стоп, чтобы отбыть штраф, и только после этого сошёл с дистанции. Соответственно, никакого наказания на следующую гонку у испанца не будет.

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