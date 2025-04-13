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Марко — про опасения «Ред Булл» об уходе Ферстаппена: они очень большие

Марко — про опасения «Ред Булл» об уходе Ферстаппена: они очень большие
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что если главная команда австрийцев в Ф-1 будет выступать так же плохо, как на Гран-при Бахрейна, то Макс Ферстаппен может воспользоваться правом на досрочный разрыв контракта.

«Всё очевидно: нам нужен прогресс. Не по очкам, а по времени на круге. С такой скоростью, как сейчас, увы, никакого чемпионства не будет. Опасения насчёт возможного ухода Макса? Они очень большие. Нам нужны улучшения в ближайшем будущем, чтобы он располагал машиной, с которой может побеждать. И это не должно быть разовой историей, как дождь в Бразилии или Япония, где он проехал магический круг. Нужна стабильная база», — приводит слова Марко RacingNews365.

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