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Расселл избежал штрафа после финиша Гран-при Бахрейна. ФИА назвала две причины

Расселл избежал штрафа после финиша Гран-при Бахрейна. ФИА назвала две причины
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение не наказывать пилота немецкого гоночного коллектива «Мерседес» британца Джорджа Расселла штрафом из-за несанкционированного использования DRS во время гонки Гран-при Бахрейна, по итогам которой он финишировал вторым.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

Данное решение было принято в связи с тем, что из-за проблем с электроникой ФИА перешла на ручное управление DRS, а Расселл не получил преимущества, никаких наказаний решено не выносить.

«Соединение между автоматизированной системой активации DRS и автомобилем было нарушено из-за проблем оборудования внешнего поставщика. В связи с этим ФИА, согласно Статье 22.1 h, разрешила ручное управление DRS. При этом гонщик испытывал проблемы с brake-by-wire и другой электроникой.

На прямой между 10-м и 11-м поворотами он попробовал связаться с командой по радио, используя резервную кнопку, но вместо этого случайно активировал DRS. Она была активирована 37 метров. Пилот отыграл на этом 0.02 секунды, но в следующем повороте сбавил на 0.28 секунды для компенсации — это было подтверждено телеметрией.

Несмотря на то что технически правила были нарушены, стюарды приняли решение на выносить штрафов, поскольку спортивного преимущества получено не было», — сказано в пресс-релизе ФИА.

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