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Шарль Леклер рассказал, чего ему не хватило для финиша в тройке Гран-при Бахрейна

Шарль Леклер рассказал, чего ему не хватило для финиша в тройке Гран-при Бахрейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что чувствовал некоторое разочарование после того, как финишировал четвёртым на Гран-при Бахрейна в воскресенье, несмотря на то что начинал гонку в Сахире в первом ряду.

Модернизированный болид Ferrari SF-25 с модифицированным днищем показал себя очень многообещающе во время квалификации благодаря улучшенной прижимной силе, но, по словам Леклера, гонка выявила его ограничения.

«Я думаю, что нам просто нужно больше общей прижимной силы, больше сцепления. Мне кажется, что сейчас мы извлекаем из машины максимум, но никакого резерва нет, необходимо просто больше сцепления, чтобы быстрее проходить повороты.

В квалификации я чувствовал, что мы сможем немного скрыть это, сделав несколько трюков. Но в гонке если нужного уровня сцепления нет, то его нет. Потом появляется деградация шин, начинается эффект снежного кома, там всё немного сложнее.

В конце концов, я уверен, что мы найдём свой путь, но, как скоро мы это сделаем, я не знаю», — приводит слова Леклера F1i.

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