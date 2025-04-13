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Нико Хюлькенберг дисквалифицирован по итогам Гран-при Бахрейна

Нико Хюлькенберг дисквалифицирован по итогам Гран-при Бахрейна
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Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг получил дисквалификацию по итогам Гран-при Бахрейна за стёртую планку днища.

Ранее технический делегат ФИА сообщил, что было произведено измерение толщины планки болида №27. Измерения проводились в трёх различных точках планки. Зарегистрированный результат измерений составил 8,4 мм (слева), 8,5 мм (по центральной линии автомобиля) и 8,4 мм (справа).

Поскольку это меньше минимальной толщины в 9 мм, Хюлькенберг получит дисквалификацию и потерял 13-е место в итоговом протоколе. По одной позиции отыграли Исак Хаджар, Джек Дуэн, Фернандо Алонсо, Лиам Лоусон, Лэнс Стролл и Габриэл Бортолето.

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