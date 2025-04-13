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Руководство «Ред Булл» провело экстренное совещание после гонки ГП Бахрейна

Руководство «Ред Булл» провело экстренное совещание после гонки ГП Бахрейна
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Руководство австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» провело экстренное совещание после гонки Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает портал Motorsport.

На собрании присутствовали руководитель команды Кристиан Хорнер, советник концерна по автоспорту Хельмут Марко, технический директор Пьер Ваше и главный инженер «быков» Пол Монаган. На встрече обсуждались первоочередные меры по исправлению текущих проблем

Напомним, в гонке Гран-при Бахрейна, которая состоялась сегодня, 13 апреля, пилоты австрийской команды нидерландец Макс Ферстаппен и японец Юки Цунода финишировали на шестом и девятом месте соответственно.

Ранее Марко предположил, что Макс Ферстаппен может воспользоваться правом на досрочный разрыв контракта с командой.

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