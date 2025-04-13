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Менеджер Ферстаппена жёстко пообщался с Марко после финиша — Кравиц

Менеджер Ферстаппена жёстко пообщался с Марко после финиша — Кравиц
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У советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко состоялся неприятный разговор с менеджером Макса Ферстаппена Раймондом Вермюленом сразу после финиша Гран-при Бахрейна Формулы-1, в котором голландец занял только шестое место.

Как сообщил репортёр Sky Sports Тед Кравиц, недовольный Вермюлен пришёл в боксы «Ред Булл» и в достаточно жёсткой форме поделился своим мнением о текущем положении дел — при этом Марко не оппонировал менеджеру Ферстаппена, а лишь выслушал его. После этого Вермюлен стремительно покинул боксы австрийского гоночного коллектива.

Позднее стало известно об экстренном собрании «Ред Булл» для обсуждения текущих проблем, а сам Марко заявил, что команда опасается разрыва контракта со стороны Ферстаппена.

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