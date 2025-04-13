Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис не смог объяснить, с чем связаны его проблемы в выступлениях в Ф-1

Норрис не смог объяснить, с чем связаны его проблемы в выступлениях в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не смог объяснить, почему у него возникают проблемы во время выступлений в Ф-1.

«Хотел бы я знать [что стало причиной моих проблем]. Честно говоря, у меня нет ответа даже для себя, и не уверен, поделился бы я им с вами. Когда ты спортсмен или гонщик, то интуитивно ощущаешь, когда всё идёт хорошо, чувствуешь себя уверенно и комфортно.

Уверен, что у меня есть всё необходимое для побед, и я достаточно хорош. Однако что-то не складывается у меня с машиной. Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне. Тогда я знал каждый поворот, всё, что должно было произойти с машиной, и как это должно было произойти. Я чувствовал себя на высоте. В этом году всё иначе.

Даже в Австралии, независимо от того, выиграл я гонку или нет, не чувствовал тогда себя уверенно и комфортно за рулём. Хотя машина была великолепна. Я просто не использую все возможности, которые у меня есть, и это очень расстраивает», — приводит слова Норриса портал GPblog.

Материалы по теме
Норрис не готов к борьбе за титул, новый фаворит — Пиастри. Итоги Гран-при Бахрейна
Норрис не готов к борьбе за титул, новый фаворит — Пиастри. Итоги Гран-при Бахрейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android