Норрис не смог объяснить, с чем связаны его проблемы в выступлениях в Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не смог объяснить, почему у него возникают проблемы во время выступлений в Ф-1.

«Хотел бы я знать [что стало причиной моих проблем]. Честно говоря, у меня нет ответа даже для себя, и не уверен, поделился бы я им с вами. Когда ты спортсмен или гонщик, то интуитивно ощущаешь, когда всё идёт хорошо, чувствуешь себя уверенно и комфортно.

Уверен, что у меня есть всё необходимое для побед, и я достаточно хорош. Однако что-то не складывается у меня с машиной. Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне. Тогда я знал каждый поворот, всё, что должно было произойти с машиной, и как это должно было произойти. Я чувствовал себя на высоте. В этом году всё иначе.

Даже в Австралии, независимо от того, выиграл я гонку или нет, не чувствовал тогда себя уверенно и комфортно за рулём. Хотя машина была великолепна. Я просто не использую все возможности, которые у меня есть, и это очень расстраивает», — приводит слова Норриса портал GPblog.