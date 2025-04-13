Пьер Гасли: мы просто пытались удержать Макса позади

Пилот «Альпин» Пьер Гасли дал комментарий по поводу своего выступления на Гран-при Бахрейна, где он в итоге занял седьмое место, записав в актив своей команды 6 очков.

«Я очень рад за всю команду, что мы набрали первые очки в сезоне, заняв седьмое место. На последнем круге мы уступили позицию Максу Ферстаппену, это немного разочаровывает, но на прошлой неделе он победил, так что мы можем только извлечь пользу из этих усилий.

Это был хороший старт с четвёртого места на стартовой решётке, и мы оставались в первых рядах на первом отрезке. Нам немного не повезло с моментом появления машины безопасности после нашей второй остановки для перехода на «хард». В целом всё шло гладко до самого конца, мы просто пытались удержать Макса позади, но у нас закончились шины, и мы потеряли позицию.

Теперь мы сосредоточимся на Джидде, где, как мы надеемся, сможем быть конкурентоспособными. Машина хорошо себя чувствует в скоростных поворотах, я был впечатлён тем, как она себя здесь показала, и надеюсь, что то же самое повторится в Саудовской Аравии на следующих выходных и мы сможем снова навязать конкуренцию», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».