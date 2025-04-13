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На «Феррари» Леклера тоже была несанкционированная активация DRS

На «Феррари» Леклера тоже была несанкционированная активация DRS
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Бортовая запись с болида «Феррари» Шарля Леклера показала, что на его машине тоже была как минимум одна несанкционированная активация системы DRS в гонке Гран-при Бахрейна. На записи видно, что, когда Леклера преследует пилот «Макларена» Ландо Норрис, в одном из поворотов DRS открывается буквально на секунду, прежде чем вновь захлопнуться.

Активированная DRS на болиде Леклера

Активированная DRS на болиде Леклера

Фото: F1 TV

Данный инцидент не был замечен ни судьями, ни соперниками Леклера, включая ехавшего позади него Норриса. Соответственно, стюарды Гран-при не расследовали данный эпизод. Напомним, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл избежал наказания за похожий инцидент, только в его случае всё произошло не в повороте, а на прямой.

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