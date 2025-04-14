Макс Ферстаппен: где искать проблемы болида? Нужно спросить «Ред Булл», я не знаю

Действующий чемпион Формулы-1 пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен болидом после Гран-при Бахрейна, по итогам которого занял шестое место.

«Был очень плохой темп. Вообще не ожидал, что гонка сложится подобным образом. Всё что только могло, пошло не так, как надо. Моя итоговая позиция в гонке — это максимум на сегодня.

Я испытываю трудности не только с ощущением тормозов, которые по-прежнему работают не так, как мне бы этого хотелось. Шины сильно перегревались. Когда я начинал тормозить, то очень плохо ощущал движение болида, можно было с лёгкостью заблокировать одновременно передние и задние шины.

Если у вас нет баланса, нет контроля износа шин, когда вы работаете с шинами хуже остальных, то на такой трассе ваше положение будет ухудшаться. Где искать проблемы болида? Нужно спросить «Ред Булл», я не знаю», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.