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Эстебан Окон прокомментировал финиш на восьмом месте после аварии в квалификации

Эстебан Окон прокомментировал финиш на восьмом месте после аварии в квалификации
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Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон, который разбил болид во время квалификации Гран-при Бахрейна, дал комментарий по поводу пройденной гонки, где по итогам занял восьмое место.

«Я очень рад за команду, потому что я подвёл их вчера, совершив эту ошибку, когда у машины был больший потенциал. Сегодня всё получилось так, как и планировалось; мы отлично стартовали и сумели реализовать агрессивную стратегию, чтобы сразу же бороться за очки. С этого момента мы сделали максимум, на который были способны, поскольку машина безопасности поставила нас в невыгодное положение, и параллельно с этим нас собирался обогнать Цунода.

Олли тоже отлично выступил. Он отлично проехал с 20-го места — в итоге мы имеем финиш с двойными очками для команды. Мы рады, потому что это максимум, на который мы могли рассчитывать сегодня, и я горжусь тем, чего мы достигли», — приводит слова Окона пресс-служба «Хааса».

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