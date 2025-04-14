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Норрис повторил уникальное достижение Хэмилтона в «Макларене»

Норрис повторил уникальное достижение Хэмилтона в «Макларене»
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Пилоту «Макларена» Ландо Норрису удалось собрать четыре подиума в первых четырёх гонках сезона Формулы-1 в составе британского гоночного коллектива.

В ходе гонки Гран-при Австралии Норрис одержал победу, в Китае и Японии он финишировал вторым, а в Бахрейне пришёл к финишу третьим. До Ландо подобное в составе «Макларена» смог сделать лишь его соотечественник семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в своём дебютном сезоне в 2007 году.

Напомним, Норрис в личном зачёте Ф-1 на данный момент является лидером, имея на своём счету 77 очков. Его напарник австралиец Оскар Пиастри занимает вторую позицию, заработав 74 очка.

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