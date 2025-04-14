Пилот команды Andretti Global Кайл Кирквуд выиграл Гран-при Лонг-Бич, третий этап сезона IndyCar 2025 года, и прервал победную серию Алекса Палоу, который первенствовал в первых двух гонках. Для Кирквуда это третья победа в карьере и вторая на уличной трассе в Лонг-Бич — два года он назад он выиграл здесь свою первую гонку в IndyCar.

Кирквуд стартовал с поул-позиции и всю гонку держался впереди, уступая лидерство лишь пилотам на альтернативной стратегии. После финального пит-стопа Кайл выехал впереди Алекса Палоу, дозаправившегося чуть ранее, и сумел выдержать прессинг действующего чемпиона. На третье место за пять кругов до финиша прорвался экс-пилот Формулы-2 Кристиан Лундгор, опередивший Феликса Розенквиста. Топ-5 замкнул Уилл Пауэр.

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман стартовал с 24-й позиции и был одним из тех, кто провёл отрезок на мягких шинах ближе к концу дистанции. За счёт этого Шварцман прорвался на 18-е место, завоевав лучший результат в сезоне. Партнёр Роберта по команде Prema Racing — Каллум Айлотт — финишировал 21-м.

IndyCar. Гран-при Лонг-Бич (топ-10):

1. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 90 кругов

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2.6 сек

3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +18.7

4. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +19.8

5. Уилл Пауэр (Team Penske) +23.3

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) +25.7

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +26.5

8. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +27.0

9. Стинг Рэй Робб (Juncos Hollinger Racing) +27.6

10. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +28.1

…18. Роберт Шварцман (Prema Racing) +49.6.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Палоу, но теперь его ближайшим преследователем стал Кирквуд, который уступает 34 очка. На третью позицию поднялся Лундгард, четвёртым теперь идёт Розенквист, а Диксон откатился на пятую строчку.

Шварцман пропустил Стинга Рэй Робба и теперь занимает 22-ю позицию турнирной таблицы. Айлотт идёт 25-м.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 142 очка

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 108

3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 96

4. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 88

5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 86

6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 80

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 73

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 69

9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 63

10. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 58

…22. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 18.

Следующий этап IndyCar — Гран-при Алабамы — пройдёт на трассе «Барбер Моторспортс Парк» 4 мая.