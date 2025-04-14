«Это стоило мне гонки». Сайнс высказался об инциденте с Цунодой на Гран-при Бахрейна

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Юки Цунодой, случившийся на Гран-при Бахрейна. В результате борьбы спортсменов японец въехал задним колесом в боковой понтон автомобиля испанца.

«Он потерял контроль над машиной, сражаясь со мной, и это стоило мне гонки. В то же время, если посмотреть на произошедшее по видео с бортовой камеры, понимаешь, что это своего рода гоночный инцидент. Но небольшая потеря контроля с его стороны стоила мне гонки», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Напомним, Сайнс в итоге сошёл с дистанции, Цунода был девятым. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

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