«Это стоило мне гонки». Сайнс высказался об инциденте с Цунодой на Гран-при Бахрейна
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Юки Цунодой, случившийся на Гран-при Бахрейна. В результате борьбы спортсменов японец въехал задним колесом в боковой понтон автомобиля испанца.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273
«Он потерял контроль над машиной, сражаясь со мной, и это стоило мне гонки. В то же время, если посмотреть на произошедшее по видео с бортовой камеры, понимаешь, что это своего рода гоночный инцидент. Но небольшая потеря контроля с его стороны стоила мне гонки», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
Напомним, Сайнс в итоге сошёл с дистанции, Цунода был девятым. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2025
-
09:29
-
08:30
-
02:09
-
00:31
-
00:14
-
00:10
- 13 апреля 2025
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
22:58
-
22:55
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:08
-
22:04
-
21:50
-
21:38
-
21:35
-
21:24
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:39
-
20:18
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
18:24
-
17:32
-
17:20
-
17:11