Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это стоило мне гонки». Сайнс высказался об инциденте с Цунодой на Гран-при Бахрейна

«Это стоило мне гонки». Сайнс высказался об инциденте с Цунодой на Гран-при Бахрейна
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Юки Цунодой, случившийся на Гран-при Бахрейна. В результате борьбы спортсменов японец въехал задним колесом в боковой понтон автомобиля испанца.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Он потерял контроль над машиной, сражаясь со мной, и это стоило мне гонки. В то же время, если посмотреть на произошедшее по видео с бортовой камеры, понимаешь, что это своего рода гоночный инцидент. Но небольшая потеря контроля с его стороны стоила мне гонки», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Напомним, Сайнс в итоге сошёл с дистанции, Цунода был девятым. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android