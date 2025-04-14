Воробьёв и Добровольский стали победителями первого этапа RDS Open в Ростове-на-Дону

Старт летнего сезона Российской Дрифт Серии в 2025 году дал турнир RDS Open, первый этап которого состоялся в Ростове-на-Дону. На один уикенд стадион «Ростов Арена» превратился в гоночную трассу — 12 и 13 апреля спортивный комплекс принял квалификационные и парные заезды Открытого чемпионата РДС по дрифту.

Фото: RDS

Первый день прошёл фактически при осенней погоде. В условиях холодного ливня и даже града пилотам предстояло преодолеть 838-метровый оцениваемый участок максимально точно в соответствии с судейским заданием, чтобы обеспечить себе лучшую позицию в протоколах квалификации и возможность выбора роли в парных заездах. Не всем спортсменам удалось преодолеть квалификационный отбор — ошибки пилотажа и технические неполадки не позволили ряду пилотов показать результативные проезды, так что несколько участников RDS Open завершили своё участие в первом этапе уже в субботу.

Главными героями субботы стали Фёдор Воробьёв и Артур Зелёный — победители квалификации в зачётах PRO и NXT соответственно. Московский пилот Воробьёв в блестящем стиле выиграл квалификацию PRO — за рулём легендарной «ЖигиЦаря» (ВАЗ-2105) он смог проехать в лучшей попытке на 94,5 балла. Всего один балл уступил победителю пилот из Екатеринбурга Сергей Корнеев на BMW 3 Series (E92), а третье место досталось москвичу Анатолию Щербаку на Nissan 200SX, проезд которого судьи оценили на 90,5 балла.

Ещё один москвич первенствовал в категории NXT. Пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Зелёный на своей BMW 3 Series (E92) лучшую попытку проехал на 95 баллов, чего оказалось достаточно для победы в своём классе. Спортсмен по итогам квалификации опередил своего напарника москвича Тимофея Добровольского за рулём Nissan Silvia S14 (89 баллов) и пилота из Магаса Руслана Дзортова на ещё одной «трёшке», который набрал 73,5 балла.

Фото: RDS

В воскресенье погода уже не мешала пилотам — на сухой трассе под солнечными лучами спортсмены смогли продемонстрировать всё, на что способны. В этих баталиях они не жалели ни свои автомобили, ни технику соперников, ни тем более бетонные блоки. Впрочем, удалось обойтись без серьёзных аварий, что для не прощающей грубых ошибок трассы — результат достойный.

Победа Воробьёва в квалификации позволила ему выйти в стадию топ-8 через bye run в отсутствие соперника. Затем в ходе дуэлей Фёдор победил Дмитрия Путилина и Алексея Бахвалова, а в решающем сражении дня взял верх в плотной борьбе с Сергеем Корнеевым. Для пилота из Екатеринбурга второе место по итогам этапа стало лучшим результатом за всю его карьеру в рамках этапов Российской Дрифт Серии. Подиум категории PRO дополнил Щербак — москвич на пути к тройке призёров сначала остался без соперника из-за технического схода пилота STAR PЁR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского, а затем смог победить Илью Клюкина и Алексея Бахвалова.

«Для меня старт сезона прошёл замечательно. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить партнёров за возможность быть здесь и с лучшими спортсменами серии показывать крутые заезды. В этом году мы кардинально изменили подход к гонке — поменяли мою долгую историю не трогать автомобиль, если он едет. Сейчас мы его в любом случае «крутим» — даже если это будет ошибочно, то это всё равно лучше, чем ничего не делать. Будем учиться. Весь этап всё перенастраивали вперёд-назад, назад-вперёд, так что в общем и целом получали очень крутую обратную связь от автомобиля. Это, в свою очередь, привело нас к результатам.

Я очень доволен гонкой. Локация потрясающая, трасса потрясающая — очень техничный сложный конфиг, в котором заложены, пожалуй, практически все элементы, которые мы знаем в дрифте. Это и разгон, и «манджи», и постановки с зауглением, смена направления движения, широкие и длинные дуги — всё есть! Всё круто, всё супер, и я счастлив», — прокомментировал свой успех Фёдор.

В зачёте NXT победителю квалификации конвертировать субботний успех в хороший результат в парных заездах не получилось. Первым соперником Артура Зелёного стал Владимир Афанасьев, известный широкой публике ещё и как хип-хоп исполнитель Нигатив. Оба пилота провели заезды как лидером, так и преследователем не без помарок, доводя в какие-то моменты дуэль даже до контактов. В итоге победителем в этой паре судьи назвали Афанасьева. В финале его соперником стал опытный Тимофей Добровольский. Пилот STAR PЁR STARS AIMOL вернулся за руль после длительного вынужденного перерыва и сразу же доказал, что навыков своих не растерял — уверенная победа над соперником принесла Тимофею победу в зачёте NXT. Вместе с Добровольским на подиум поднялись два ярких дебютанта серии — Владимир Афанасьев с ходу взял серебро, а Руслан Дзортов порадовал своих болельщиков из Ингушетии завоёванной бронзой.

«До пятницы этого этапа я не был за рулём летнего дрифтового автомобиля без трёх дней девять месяцев, так что очень соскучился. Приехал сюда покататься, потому что вне гонок это сделать очень сложно. Я очень рад, что первый этап проходит в Ростове — это прекрасный город и очень классная локация, где мы никому не мешаем, но при этом все приходят на нас смотреть. И конфигурация трассы получилась очень классная. Это отметили вообще все — сначала, когда увидели её на рисунке, подумали, что это сомнительно, но, когда дошло до проездов, все сразу поняли, что конфигурация просто прекрасная. Надеюсь, что Суперфинал РДС мы в этом году тоже поедем по этой конфигурации!» — отметил Тимофей.

RDS Open. 1-й этап. «Ростов Арена». PRO. Личный зачёт. Топ-3:

1. Фёдор Воробьёв

2. Сергей Корнеев

3. Анатолий Щербак.

Фото: RDS

Победитель квалификации: Воробьёв — 94,5 балла

RDS Open. 1-й этап. «Ростов Арена». NXT. Личный зачёт. Топ-3:

1. Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL)

2. Владимир Афанасьев («Культура Заноса Tamashi»)

3. Руслан Дзортов.

Фото: RDS

Победитель квалификации: Артур Зелёный (STAR PЁR STARS AIMOL) — 95 баллов

RDS Open. 1-й этап. «Ростов Арена». Командный зачёт. Топ-3:

1. STAR PЁR STARS AIMOL

2. Tamashi Культура Заноса

3. Tamashi Культура Заноса 2

Уикенд в Ростове-на-Дону наглядно продемонстрировал, что RDS Open ждёт яркий и непредсказуемый сезон. Опытным пилотам способны навязать плотную борьбу амбициозные новички, а те, кому не удалось блеснуть на «Ростов Арене», уже готовы взять реванш и сделать выводы из собственных ошибок. С учётом того, что по ходу сезона ожидается пополнение числа участников серии, сражение за победы и призовые места на этапах будет острым. Убедиться в этом можно будет уже 3-4 мая в Рязани — трасса ATRON International Circuit с её легендарной «стеной-магнитом» примет второй этап RDS Open сезона-2025.

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