«Так нельзя набирать очки». Алонсо оценил положение «Астон Мартин» после ГП Бахрейна

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал выступление на Гран-при Бахрейна, где он стал 16-м.

«Сейчас нам сложно набирать очки. Есть четыре команды в другой лиге, плюс нас немного опережают «Хаас», «Уильямс» и «Рейсинг Буллз». И в таком случае вы становитесь седьмой или восьмой командой, а на этих позициях нельзя набирать очки, если только вам не повезёт.

Мы постараемся изучить все данные, чтобы выявить слабые стороны. Мы знаем, медленные повороты и сцепление были нашей слабостью в прошлом году, и всё это есть в Бахрейне, поэтому мы понимали, что уикенд будет сложным, и, к сожалению, это подтвердилось в пятницу», — приводит слова Алонсо издание Marca.