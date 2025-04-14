Названа причина, почему Сайнсу сначала ошибочно дали штраф на следующий Гран-при

Издание The Race поделилось подробностями относительно отменённого штрафа для гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса. Напомним, стюарды Гран-при Бахрейна признали испанца виновным в инциденте с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли по ходу гонки, выписав ему 10 штрафных секунд, однако посчитали, что Сайнс не сумел отбыть наказание или прибавить их к итоговому результату гонки из-за его схода. 10 штрафных секунд в результате были конвертированы в потерю трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа в Саудовской Аравии.

Впоследствии решение пересмотрели и отменили штраф для Гран-при Саудовской Аравии. Оказалось, что испанец всё-таки провёл пит-стоп перед сходом с дистанции в Бахрейне и отбыл 10-секундный штраф.

В системе управления гонкой должно появляться уведомление, подтверждающее, что пилот отбыл штраф. Как информирует The Race, ссылаясь на комментарий ФИА, процесс не сработал должным образом, и стюарды в результате остались не в курсе, что Сайнс отбыл штраф. Как только стюарды поняли, что произошло, уведомление о штрафе было отозвано.

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