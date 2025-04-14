Лоусон объяснил два штрафа за столкновения на Гран-при Бахрейна

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна.

«Гонка получилась насыщенной. У нас была хорошая скорость, но мы попросту не смогли ею воспользоваться. Единственным способом атаковать был поздний рывок. Я не специально касался других, но стюарды приняли решение штрафовать, поэтому придётся пересмотреть инциденты.

Жаль, нам не удалось показать результаты, которые продемонстрировали бы прогресс команды. Машина была быстрой в квалификации, но мы этого не показали. Машина была быстрой и в гонке, но вы не покажете многого, стартуя сзади. Гонка не сложилась», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Рейсинг Буллз».