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The Race обозначил срок, ранее которого Джек Дэун не покинет «Альпин»

The Race обозначил срок, ранее которого Джек Дэун не покинет «Альпин»
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Место Джеку Дуэну в команде «Альпин» гарантировано, по крайней мере, до лета. Об этом информирует The Race. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что австралиец рискует быть заменён на Франко Колапинто – резервного гонщика французской команды.

«Хотя в паддоке широко распространено мнение, что у «Альпин» по контракту действительно есть возможность заменить Дуэна ещё до Гран-при Майами, ожидается, что этого не произойдёт. Вместо этого, как предполагается, у Джека будет время примерно до середины сезона, чтобы показать себя и сохранить за собой место до конца года», — говорится в сообщении источника.

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