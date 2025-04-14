The Race обозначил срок, ранее которого Джек Дэун не покинет «Альпин»

Место Джеку Дуэну в команде «Альпин» гарантировано, по крайней мере, до лета. Об этом информирует The Race. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что австралиец рискует быть заменён на Франко Колапинто – резервного гонщика французской команды.

«Хотя в паддоке широко распространено мнение, что у «Альпин» по контракту действительно есть возможность заменить Дуэна ещё до Гран-при Майами, ожидается, что этого не произойдёт. Вместо этого, как предполагается, у Джека будет время примерно до середины сезона, чтобы показать себя и сохранить за собой место до конца года», — говорится в сообщении источника.

Материалы по теме Руководитель «Альпин» сделал категоричное заявление о будущем Джека Дуэна в команде

Главные новости дня: