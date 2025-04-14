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Чемпион MotoGP Мартин получил множественные переломы после аварии в Катаре

Чемпион MotoGP Мартин получил множественные переломы после аварии в Катаре
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Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин получил тяжёлые травмы в результате падения в гонке Гран-при Катара, состоявшейся на минувших выходных, сообщает издание The Race.

Напомним, Мартин упал на 14-м круге, после чего ему была оказана медицинская помощь и он бы доставлен в больницу. Согласно заключению врачей, у испанца обнаружено в общей сложности 11 трещин в рёбрах, а также травматический пневмоторакс — скопление газов в плевральной полости. Ожидается, что гонщик проведёт в больнице ещё несколько дней.

Отметим, что Мартин пропустил первые три этапа сезона из-за перелома руки, полученного во время предсезонной подготовки. Инцидент произошёл в период восстановления испанца от предыдущей травмы, полученной на предсезонных тестах в Малайзии.

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