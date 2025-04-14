Юки Цунода высказался о завоевании первых очков в составе «Ред Булл»

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о выступлении на Гран-при Бахрейна, где он показал девятый результат.

«Очередной этап обучения. Чувствую, что мог бы выступить лучше. Есть ещё много вещей, которые можно было бы сделать лучше. Проблема с пит-стопами стоила в итоге позиции. Что касается темпа, то здесь всё хорошо, но я тем не менее не совсем доволен, потому что всё ещё считаю, что мы могли бы отыграть пару позиций.

Это всего лишь моя вторая гонка в «Ред Булл». Приходится иметь дело с вещами, с которыми раньше ещё не сталкивался. Так что здорово, что много нового происходит на этом раннем этапе, и в будущем я смогу добиться максимума. В целом это мои первые очки в составе команды, так что день можно назвать позитивным.

Чувствую, что мы сделали шаг вперёд по сравнению с Гран-при Японии. Ценю поддержку команды и то, что нам удалось так быстро добиться заметного прогресса. Пока не ставлю перед собой конкретной цели на этап в Джидде, а просто продолжаю делать то, что делаю. Надеюсь выступить немного лучше в квалификации. Это должно облегчить мне жизнь», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: