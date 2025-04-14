Егор Оруджев озадачен подходом Ландо Норриса к атакам соперников

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев после Гран-при Бахрейна высказался о подходе британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса к атакам соперников.

«Не очень понимаю его рвение объехать человека снаружи, когда можно спокойно подготовить выход из поворота. На рестарте Норрис сам себе усложнил жизнь: полез внутрь, и ещё хорошо, что там оказалось место. Но если ты «внутри» человека, то обязан хотя бы поравняться на апексе. Если не выйдет, то хорошего выхода из поворота не получится. Соответственно, его и не было, и Льюис прошёл обратно вперёд.

Затем этот обгон Хэмилтона вне трассы — и ещё два круга ты возишься с Льюисом вместо того, чтобы обгонять Леклера. Потом догоняешь Шарля и делаешь такой же обгон, как и Льюиса в первый раз. Повезло, что на сей раз в пределах трассы. Но зачем всегда ехать на внешку, если спокойное перекрещивание работает лучше?» – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Норрис показал третий результат на Гран-при Бахрейна. Победителем стал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

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