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Егор Оруджев озадачен подходом Ландо Норриса к атакам соперников

Егор Оруджев озадачен подходом Ландо Норриса к атакам соперников
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев после Гран-при Бахрейна высказался о подходе британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса к атакам соперников.

«Не очень понимаю его рвение объехать человека снаружи, когда можно спокойно подготовить выход из поворота. На рестарте Норрис сам себе усложнил жизнь: полез внутрь, и ещё хорошо, что там оказалось место. Но если ты «внутри» человека, то обязан хотя бы поравняться на апексе. Если не выйдет, то хорошего выхода из поворота не получится. Соответственно, его и не было, и Льюис прошёл обратно вперёд.

Затем этот обгон Хэмилтона вне трассы — и ещё два круга ты возишься с Льюисом вместо того, чтобы обгонять Леклера. Потом догоняешь Шарля и делаешь такой же обгон, как и Льюиса в первый раз. Повезло, что на сей раз в пределах трассы. Но зачем всегда ехать на внешку, если спокойное перекрещивание работает лучше?» – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

Норрис показал третий результат на Гран-при Бахрейна. Победителем стал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

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